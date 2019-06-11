مليارا مشاهدة لهاشتاقات «موسم العيد» على تويتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلق »موسم العيد« للمرة الأولى هذا العام بهوية عالمية موحدة ضمن برنامج «مواسم السعودية 2019، تعكس محورية السعودية في الاحتفال بالمناسبة، وتكون مظلة للانتماء المشترك وجسرا للتواصل مع المجتمعات المختلفة في كل أنحاء العالم.

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ويهدف الموسم، الذي شاركت فيه جهات حكومية وهيئات وأمانات وقطاع خاص، إلى خلق هوية مرتبطة بعيد الفطر عالميا تسهم في توحيد قلوب وعواطف الشعوب الإسلامية في كل مكان، وجرى إدراج الهوية بلغات عدة من العالم الإسلامي مثل العربية والأوردو والإندونيسية وغيرها لتحقيق هذا الهدف.

موسم العيد في أرقام

2 مليار مشاهدة لهاشتاقات موسم العيد على تويتر

23 %إجمالي الزوار من خارج المدن المستهدفة

57 فعالية نوعية في 5 مدن رئيسة

14 مليون تفاعل مع حسابات موسم العيد

600 ألف مستخدم لعدسة موسم العيد على سناب شات

5 ملايين زائر للفعاليات

350 فعالية على مستوى المملكة

900 عرض على مستوى المملكة

5 أيام مدة الفعاليات النوعية

24 ساعة متواصلة استقبلت خلالها المراكز التجارية زوارها

500 ألف عيدية الموسم للجمهور

3 أغان جديدة وتجديد أغنية »من العايدين«

1.2 مليون متصفح لموقع موسم العيد الالكتروني

500 مطعم ومقهى استخدمت بهوية العيد الموحدة

الأهداف