السعودية تتقدم 4 مراكز وتحقق 7 ميداليات في أولمبياد آسيا للرياضيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

حققت السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، 7 ميداليات و3 شهادات تقدير، خلال مشاركتها في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2019 في دورته الـ 31، بمشاركة 41 دولة و359 طالبا وطالبة.

وحصلت المملكة خلال مشاركتها التاسعة على التوالي على 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية، و3 شهادات تقدير، حيث شاركت في المسابقة بفريق مكون من 10 طلاب وطالبات، وحقق الفريق المركز الـ 18 من بين 41 دولة، متقدما 4 مراكز عن العام السابق 2018، والذي كان الـ 22 من 39 دولة مشاركة، ومجموع ميداليات هذا العام 7 ميداليات، مقارنة مع ميداليات العام الماضي (3) ميداليات.

Advertisements

ويعكس هذا الإنجاز النتائج الفعلية والجهود المتضافرة بين «موهبة» وشركائها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهي ماضية بعزيمة صادقة لرفع مكانتها، وجعلها من بين الـ 20 إلى الـ 30 دولة الأولى تعليما وتأهيلا في العالم.

وهنأ الأمين العام لـ «موهبة» الدكتور سعود المتحمي الوطن بهذا الإنجاز، والطلبة الفائزين وأسرهم ومعلميهم، وكل من أسهم في دعمهم ومساندتهم، حاثا جميع الموهوبين على مواصلة التميز والإبداع لتأخذ المملكة موقعها اللائق في مصاف الدول المتقدمة، من خلال الاحتكاك والمشاركة في مثل هذه المسابقات الدولية الرائدة. وأشاد بما يمتلكه الطلاب والطالبات من قدرات فائقة، أكدها تحقيقهم عديدا من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل الوطن تمثيلا يليق بمكانته، الأمر الذي يسهم في بناء مستقبل الوطن.

يذكر أن أولمبياد آسيا والمحيط الهادئ للرياضيات انطلق عام 1989، لتشجيع طلاب مدارس الموهوبين على اكتشاف المواهب في علوم الرياضيات في جميع بلدان آسيا والمحيط الهادئ.

وتعقد المسابقة على يومين، الأول للدول المشاركة من الأمريكتين الشمالية والجنوبية، والثاني للدول المشاركة من غرب المحيط الهادئ وآسيا.