«واس» تعزز ثقافة حفظ النعمة بين أفراد المجتمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

وقعت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس مذكرة تفاهم مع جمعية «خيرات لحفظ النعمة» التي يرأسها فخريا أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وذلك لدعم جهودها الخيرية التي ترمي إلى الحفاظ على فائض الطعام، وسد حاجة الأسر المحتاجة منه.

Advertisements

ووقع المذكرة رئيس الوكالة عبدالله الحسين مع المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي، وذلك في مقر «واس» الرئيس بمدينة الرياض.

وأوضح الحسين أن المذكرة تأتي في إطار اهتمام الوكالة بدعم العمل الخيري الذي حث عليه ديننا الإسلامي ودأب عليه ولاة الأمر في المملكة في مختلف المجالات الخيرية والإنسانية، مبينا أن «واس» سوف تعمل مع الجمعية على نشر ثقافة العمل الخيري بين أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لديه ورفع مستوى الوعي العام بين المواطنين والمقيمين على حد سواء تجاه حفظ النعم.

يذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة تأسست عام 2016، وتمكنت عام 2018 من حفظ 1.428.622 وجبة، وإطعام 237.921 مستفيدا، وتعمل في خطتها المستقبلية على حفظ وتوزيع ما لا يقل عن مليوني وجبة سنويا.