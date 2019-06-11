متحف تفاعلي مفتوح لأمهات المؤمنين بشارع في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تتجه أمانة العاصمة المقدسة إلى تطوير شارع أم المؤمنين زينب الهلالية، وتحويله إلى ممشى ومتحف إسلامي تفاعلي مفتوح لمرتاديه، يثريهم بسيرة أمهات المؤمنين، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وأشارت المعلومات إلى أن الأمانة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تنفيذ مشروع تطوير الشارع، بعد أن حولت شركة الكهرباء الضغط العالي إلى كيابل تحت الأرض، والذي كان يمتد على طول الطريق.

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وبينت أن سيرة أم المؤمنين زينب الهلالية منذ حياتها في الجاهلية، وبعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، والحياة التي عاشتها بعد وفاته، انعكست على التصميم المعماري للممشى، مشيرة إلى أن مرتادي الشارع بمجرد وقوفهم عند لوحات تفاعلية في عدد من المواقع تثقفهم وتعرفهم بمعلومات عن سيرة أمهات المؤمنين من ميلادهن حتى وفاتهن عبر شبكة واي فاي.

فيما يضم مشروع تطوير شارع أم المؤمنين زينب الهلالية جسور مشاة وأرصفة، ومسرحا مكشوفا وأنشطة ترفيهية وانترنت مجانيا.

أم المؤمنين زينب الهلالية يضم: