30 ألف م2 محددات مسارات بطرق الطائف الداخلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف رفعت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للتشغيل والصيانة) كفاءة الطرق الداخلية وشوارع الأحياء بتنفيذ أعمال التطوير ودعمها بمحددات المسارات والتخطيط الأرضي للشوارع بنحو 30 ألف م2 من دهان (الثرمو بلاستيك) لتحديد مسارات الطرق والشوارع، وبرنامج لصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالطائف. وأوضحت الأمانة أن برنامجها لصيانة الشوارع الداخلية يأتي ضمن خطة موسعة للصيانة الشاملة للمرافق الخدمية بالطائف والضواحي، ودعم الشوارع بدهان (الثرمو بلاستيك) والمخصص لتحديد مسارات الطرق في أحياء وشوارع الطائف، وإعادة طلاء للشوارع التي جرى تأهيلها أخيرا. من أعمال رفع كفاءة الطرق: Advertisements صيانة الشوارع ودعمها باللوحات الإرشادية والتحذيرية محددات المسارات والتخطيط للمسارات تحسين كفاءة الطرق الداخلية رفع مستوى السلامة المرورية



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