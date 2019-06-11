فتح جزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم الذي تنفذه هيئة تطوير المنطقة بالتنسيق مع شركائها، ابتداء من اليوم، وذلك بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سكان حي العزيزية والأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة.

ويأتي التشغيل الجزئي للطريق الجديد بطول 3.6 كلم، والذي يربط بين طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات)، وصولا إلى طريق الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، متواكبا مع خطة تحديث شبكة الطرق العامة بالمدينة المنورة، ويسهم في تحقيق تطلعات سكان تلك الأحياء وتطوير خدمات الطرق العامة من خلال المشروع الجديد الذي يشكل شريانا مهما يربط بين أحياء غرب المدينة مع الطريق الدائري الثاني وطريق الهجرة، ويسهل الحركة المرورية بما يتوافق مع رؤية الهيئة في تحسين الجوانب الحضرية لشبكة الطرق العامة ورفع مستوى التكامل مع المناطق المحيطة بالمشروع.

مشروع امتداد طريق الإمام مسلم يتضمن: