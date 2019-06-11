السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف باشر طيران الأمن أمس عملية إنقاذ لرجل مسن في وادي الحيط بشفا الطائف بعد التنسيق مع الدفاع المدني. وانطلقت إحدى طائرات الأمن فجرا للموقع المحدد مسبقا من قبل الفرق الأرضية للدفاع المدني لسقوط الرجل، حيث جرى انتشاله بواسطة سلة الإنقاذ بالطائرة، ونقله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الأمن ينقذ مسنا سقط من مرتفعات جبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.