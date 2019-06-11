السعودية | فيديو مروع.. انشطار سيارة إلى نصفين واحتراقها بالسعودية

شكرا لقرائتكم فيديو مروع.. انشطار سيارة إلى نصفين واحتراقها بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استيقظت محافظة الأحساء شرق السعودية، اليوم الثلاثاء، على حادث مروع، حين انشطرت سيارة إلى نصفين واحترقت، بعد ارتطامها بعمود إنارة.
الحادث الذي وثقه فيديو راج عبر منصات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي وصف فيه مغردون الحادث الذي وقع شمال مدينة المبرز بالقرب من المؤسسة العامة للري، بالمروع، والذي ذهب ضحيته قائد المركبة.
من جهتها، باشرت فرق الدفاع المدني ودوريات المرور الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف، ولم يتم ذكر أسباب الحادث، وسط استغراب العديد من المتابعين كون الطريق يعتبر طريقا داخليا وليس من الطرق السريعة.
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