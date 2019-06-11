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استقبل محافظ ثار بمنطقة نجران محمد بن عفيصان، في مكتبه اليوم، محمد بن سعيد الغامدي ومعجب بن عبد الله القحطاني من كُتاب عدل المحافظة.
جرى خلال اللقاء مناقشة مواضيع متعلقة بكتابة العدل بالمحافظة والمراكز التابعة لها, والمعوقات وسبل معالجتها والتسهيل على المواطنين، وبحث سبل تعزيز التعاون بين فرع كتابة العدل والجهات الحكومية الأخرى بالمحافظة.
"بن عفيصان" يستقبل كُتاب عدل محافظة ثارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11
استقبل محافظ ثار بمنطقة نجران محمد بن عفيصان، في مكتبه اليوم، محمد بن سعيد الغامدي ومعجب بن عبد الله القحطاني من كُتاب عدل المحافظة.
جرى خلال اللقاء مناقشة مواضيع متعلقة بكتابة العدل بالمحافظة والمراكز التابعة لها, والمعوقات وسبل معالجتها والتسهيل على المواطنين، وبحث سبل تعزيز التعاون بين فرع كتابة العدل والجهات الحكومية الأخرى بالمحافظة.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
08:33 PM
بحثوا سبل تعزيز التعاون
استقبل محافظ ثار بمنطقة نجران محمد بن عفيصان، في مكتبه اليوم، محمد بن سعيد الغامدي ومعجب بن عبد الله القحطاني من كُتاب عدل المحافظة.
جرى خلال اللقاء مناقشة مواضيع متعلقة بكتابة العدل بالمحافظة والمراكز التابعة لها, والمعوقات وسبل معالجتها والتسهيل على المواطنين، وبحث سبل تعزيز التعاون بين فرع كتابة العدل والجهات الحكومية الأخرى بالمحافظة.
، "بن عفيصان" يستقبل كُتاب عدل محافظة ثار ،
المصدر : الخليج 365
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