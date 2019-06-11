، "بن عفيصان" يستقبل كُتاب عدل محافظة ثار ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثوا سبل تعزيز التعاون

استقبل محافظ ثار بمنطقة نجران محمد بن عفيصان، في مكتبه اليوم، محمد بن سعيد الغامدي ومعجب بن عبد الله القحطاني من كُتاب عدل المحافظة.

جرى خلال اللقاء مناقشة مواضيع متعلقة بكتابة العدل بالمحافظة والمراكز التابعة لها, والمعوقات وسبل معالجتها والتسهيل على المواطنين، وبحث سبل تعزيز التعاون بين فرع كتابة العدل والجهات الحكومية الأخرى بالمحافظة.