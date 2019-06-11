محمد بن مسعود - الدمام - يحييها محمد عبده وخالد عبدالرحمن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة. يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن. وأكدت "الترفيه" أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل. "الترفيه": أولى حفلاتنا الغنائية في القصيم الجمعة المقبلة بدر العتيبي الخليج 365 2019-06-11 أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة. يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن. وأكدت "الترفيه" أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل. Advertisements 11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 08:19 PM يحييها محمد عبده وخالد عبدالرحمن يحييها محمد عبده وخالد عبدالرحمن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة. يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن. وأكدت "الترفيه" أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل. ، "الترفيه": أولى حفلاتنا الغنائية في القصيم الجمعة المقبلة ،

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