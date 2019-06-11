محمد بن مسعود - الدمام - وزير العدل يصدر قرارًا بترقية "لسلوم" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11 أصدر وزير العدل، الدكتور وليد محمد الصمعاني، قرارًا بترقية الموظف بمحكمة محافظة حبونا، بندر ين هادي لسلوم. 11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 07:43 PM Advertisements أصدر وزير العدل، الدكتور وليد محمد الصمعاني، قرارًا بترقية الموظف بمحكمة محافظة حبونا، بندر ين هادي لسلوم. ، وزير العدل يصدر قرارًا بترقية "لسلوم" ،

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