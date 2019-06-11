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أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو الجاري، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها وتعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وفقاً لـ"رويترز".
وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص؛ لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام "الإسرائيلية" الفلسطينية، لكن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو.
مصر والأردن والمغرب تبلغ واشنطن بحضورها مؤتمر البحرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11
أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو الجاري، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها وتعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وفقاً لـ"رويترز".
وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص؛ لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام "الإسرائيلية" الفلسطينية، لكن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
07:54 PM
يبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني ضمن "صفقة القرن"
أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو الجاري، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها وتعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وفقاً لـ"رويترز".
وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص؛ لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام "الإسرائيلية" الفلسطينية، لكن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو.
، مصر والأردن والمغرب تبلغ واشنطن بحضورها مؤتمر البحرين ،
المصدر : الخليج 365
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