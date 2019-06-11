- 1/2
- 2/2
تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها: كيف تستضيف السفارة القطرية في واشنطن، بالتعاون مع صحيفة "واشنطن دبلومات" الشهرية، حفل عشاء أثار جدلًا بشأن مشاركة الحكومة القطرية في حدث يتناول حرية الصحافة، في الوقت الذي تفتقر فيه وسائل إعلامها لأدنى مقومات الحرية.
وتضمنت الدعوة للحفل الذي أقيم في مقر المعهد الأميركي للسلام عبارة: "احتفاء بأهمية حرية وسائل الإعلام ونزاهته وطنيًّا (أميركيًّا) ودوليًّا"، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية.
وبحسب "سكاي نيوز" فقد قالت الصحيفة: "كيف يشعر الصحفيون بشأن حضور حفل يحتفي بحرية الصحافة، تشارك في استضافته دولة تبعد فيها الصحافة كل البعد عن كونها حرة؟".
وتؤكد الصحيفة أن معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة في قطر أو عن مشاركتها في استضافة مثل هذا الحدث، فيما عبر آخرون بصراحة عن خشيتهم من الحديث عن علانية عن هذا الأمر؛ وهو ما اعتبرته "واشنطن بوست" "أمرًا غريبًا".
في الغضون تساءلت مشارِكة في الحفل -رفضت الكشف عن هويتها- قائلة: "كيف يمكن لدول سلطوية مثل قطر أن تقيم حفلات تحتفي بالصحافة في دولة مثل الولايات المتحدة؟".
دولة بلا حرية صحافة تستضيف حفلًا لحرية الصحافة.. لا تستغرب! هذه قطر!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11
تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها: كيف تستضيف السفارة القطرية في واشنطن، بالتعاون مع صحيفة "واشنطن دبلومات" الشهرية، حفل عشاء أثار جدلًا بشأن مشاركة الحكومة القطرية في حدث يتناول حرية الصحافة، في الوقت الذي تفتقر فيه وسائل إعلامها لأدنى مقومات الحرية.
وتضمنت الدعوة للحفل الذي أقيم في مقر المعهد الأميركي للسلام عبارة: "احتفاء بأهمية حرية وسائل الإعلام ونزاهته وطنيًّا (أميركيًّا) ودوليًّا"، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية.
وبحسب "سكاي نيوز" فقد قالت الصحيفة: "كيف يشعر الصحفيون بشأن حضور حفل يحتفي بحرية الصحافة، تشارك في استضافته دولة تبعد فيها الصحافة كل البعد عن كونها حرة؟".
وتؤكد الصحيفة أن معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة في قطر أو عن مشاركتها في استضافة مثل هذا الحدث، فيما عبر آخرون بصراحة عن خشيتهم من الحديث عن علانية عن هذا الأمر؛ وهو ما اعتبرته "واشنطن بوست" "أمرًا غريبًا".
في الغضون تساءلت مشارِكة في الحفل -رفضت الكشف عن هويتها- قائلة: "كيف يمكن لدول سلطوية مثل قطر أن تقيم حفلات تحتفي بالصحافة في دولة مثل الولايات المتحدة؟".
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
07:47 PM
معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة القطرية
تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها: كيف تستضيف السفارة القطرية في واشنطن، بالتعاون مع صحيفة "واشنطن دبلومات" الشهرية، حفل عشاء أثار جدلًا بشأن مشاركة الحكومة القطرية في حدث يتناول حرية الصحافة، في الوقت الذي تفتقر فيه وسائل إعلامها لأدنى مقومات الحرية.
وتضمنت الدعوة للحفل الذي أقيم في مقر المعهد الأميركي للسلام عبارة: "احتفاء بأهمية حرية وسائل الإعلام ونزاهته وطنيًّا (أميركيًّا) ودوليًّا"، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية.
وبحسب "سكاي نيوز" فقد قالت الصحيفة: "كيف يشعر الصحفيون بشأن حضور حفل يحتفي بحرية الصحافة، تشارك في استضافته دولة تبعد فيها الصحافة كل البعد عن كونها حرة؟".
وتؤكد الصحيفة أن معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة في قطر أو عن مشاركتها في استضافة مثل هذا الحدث، فيما عبر آخرون بصراحة عن خشيتهم من الحديث عن علانية عن هذا الأمر؛ وهو ما اعتبرته "واشنطن بوست" "أمرًا غريبًا".
في الغضون تساءلت مشارِكة في الحفل -رفضت الكشف عن هويتها- قائلة: "كيف يمكن لدول سلطوية مثل قطر أن تقيم حفلات تحتفي بالصحافة في دولة مثل الولايات المتحدة؟".
، دولة بلا حرية صحافة تستضيف حفلًا لحرية الصحافة.. لا تستغرب! هذه قطر! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر دولة بلا حرية صحافة تستضيف حفلًا لحرية الصحافة.. لا تستغرب! هذه قطر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.