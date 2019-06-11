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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة في مزرعة، لعملية سرقة أغنام بإحدى مناطق المملكة.

وأظهر الفيديو ثلاثة أشخاص في سيارة يدخلون مزرعة في وضح النهار ويسرقون مجموعة من الأغنام ويرتدون في أيديهم قفازات وأحدهم يقوم بعملية استطلاع لبضع ثواني ويعود لمكانه، كما أظهر الفيديو لحظة ارتباك اللصوص حتى أنهم لم ينتبهوا لوجود كاميرا المراقبة التي قامت بتصوير عملية السرقة.

ويوضح مقطع الفيديو أن عملية السرقة تمت يوم الثلاثاء الموافق 2019/5/28 م في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة صباحا.

وطالب مغردون الجهات الأمنية بالتحقيق في الفيديو، والقبض على الشباب الثلاثة، لا سيما وأن وجوههم واضحة، وتوقيع العقوبات النظامية بحقهم.







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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لصوص في حالة ارتباك أثناء سرقة أغنام داخل مزرعة.. وكاميرا مراقبة ترصد تحركاتهم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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