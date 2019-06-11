محافظ ظهران الجنوب ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الوادعي

أدّى محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، بالجامع الكبير، صلاة الجنازة على شهيد الواجب قايد محمد هادي الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي,

وعقب الصلاة، نقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمَّد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.