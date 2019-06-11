بالصور.. مطار القصيم يستقبل أول رحلة دولية من البوسنة بـ«رش الماء»

استقبل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، صباح اليوم الثلاثاء، أول رحلة دولية قادمة من مدينة سراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك.

وفور وصول الطائرة، استُقبلت بالبروتوكول الدولي «مرور الطائرة تحت المقص المائي»، وعند نزول طاقم الطائرة كان في استقبالهم مدير عام المطارات الوسطى ومدير عام مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم محمد بن عايد المجلاد ومنسوبو المطار.

ومنحت الهيئة العامة للطيران المدني، شركة الطيران البوسنيةFly Bosnia حق التشغيل لرحلاتها بين سراييفو والقصيم، (في الفترة من 11 يونيو 2019 وحتى 30 أغسطس 2019)، بمعدل رحلتين أسبوعيًا، يومي الثلاثاء والخميس، والتي تنطلق من القصيم في تمام الساعة 3:30 صباحاً، عبر طائرات الإيرباص من طراز A319 بسعة مقعدية لأكثر من 140 راكباً.