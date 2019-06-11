أمير القصيم يوجِّه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

وجه أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن مسعود بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بمنع مسيرات الزواجات، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وقالت إمارة القصيم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إن قرار أمير القصيم جاء لأن تلك المسيرات «تسهم في تعطيل ومضايقة المارة».

وكان الأمير فيصل وجه، قبل عامين، إدارة الأمن العام بالقصيم بالتشديد على مسيرات السيارات في مناسبات الزواج وما تقوم به من تصرفات سلبية من تضيق واستهتار وإزعاج وبلا مراعاة لشعور الآخرين.

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وشدد الأمير فيصل بأن ما لوحظ في مناسبات الزواجات كان سببًا للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين من تعطيل لمصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة المارة والاستهتار بالأرواح وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى عدم الاكتراث بحرمات الطرق والشوارع والسكان داخل الأحياء وفي الطرق العامة والتي نتج عنها عدم احترام للأنظمة والتعليمات المرعية.

وأكد أمير القصيم أن استفحال مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة يوجب كبحها بعد أن زادت على حدودها وأصبحت مؤذية للجميع، موجهًا بتطبيق أقصى درجات العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية سواء على المركبات وعلى سائقيها، مع التشديد على ملاك قصور الأفراح والاستراحات بضرورة إبلاغ المستأجرين خطيًا بمقتضى ذلك.

وشدد بالرفع مباشرة بما يُتخذ وما يتم ضبطه أولًا بأول وبصفة فورية ودقيقة ومستمرة وبشكل شمولي على كل محافظات ومراكز منطقة القصيم.