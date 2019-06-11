الحميدي يستقبل مساعد مدير عام الخطوط السعودية

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بمكتبه، مساعد مدير عام للخطوط الجوية العربية السعودية للاتصال المؤسسي، فهد باهديلة، يرافقه عدد من منسوبي المؤسسة وبحضور مدير عام فرع السياحة بمنطقة عسير، محمد العمرة، وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بتعزيز التعاون المشترك و دور الخطوط الجوية العربية السعودية في زيادة طاقتها الاستيعابية لعدد رحلاتها القادمة إلى عسير، وذلك وفق توجيهات أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، كون الخطوط السعودية شريك في فعاليات صيف المنطقة. وأكد الحميدي بأن الأمانة تقدم جل مجهوداتها، إسهاما منها في تسهيل وتيسير كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات التي تخدم المواطن والمقيم.



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