السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات القبول في مرحلة البكالوريوس



المدينة المنورة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم, استقبال طلبات القبول للطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1440 - 1441هـ لمرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك عن طريق بوابة القبول الالكترونية على الرابط https://admission.iu.edu.sa/IuSelection.aspx، حتى 17 شوال الجاري.

وحددت عمادة القبول والتسجيل الأحد 20 شوال موعدًا لإعلان المرشحين وتأكيد القبول، قبل أن يتم إعلان الأسماء النهائية للمقبولين الأربعاء 23 شوال.

وأوضحت أنه يشترط لقبول السعوديين والمقيمين (المنح الداخلية) الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن لا يكون قد مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات (ابتداء من خريجي العام الدراسي 1435 / 1436هـ)، وأن لا يكون مفصولاً فصلاً أكاديمياً من جامعة أخرى لأسبابٍ تأديبية، وأن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظاً للقرآن الكريم كاملاً.

وأفادت بأنه يشترط لقبول للمقيمين مع شروط القبول للسعوديين: أن يكون الطالب مقيماً إقامة نظامية (سارية المفعول) في المملكة، وأن لا يقل عمره عن (17) عاماً ولا يزيد عن (25) عاماً، وإثبات موافقة من يكون على سجله (الكفيل) للدراسة في الجامعة، ولم يسبق للمتقدم للقبول الحصول على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

وبينت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية أن عمليات القبول للسعوديين والمنح الداخلية تخضع إلى المفاضلة بين الطلاب حسب النسبة الموزونة، حيث تحسب في المسار النظري بواقع 50 بالمائة للثانوية العامة و50 بالمائة لدرجة اختبار القدرات، وفي مسار السنة التحضيرية 30% للثانوية العامة و30% لدرجة اختبار القدرات و40% لدرجة الاختبار التحصيلي. على أن يتم تسكين طلاب المسار العلمي في كليات: (العلوم، والهندسة، والحاسب الآلي ونظم المعلومات) بعد اجتياز السنة التحضيرية.

// أنتهى //

17:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.