السعودية | ” الشرافي ” يحتفل بزواجه في وادي الدواسر

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الخليج 365 - الرياض- وادي الدواسر _ فالح الدوسري في ليلة من أروع ليالي العمر حيث عم الفرح كل الحضور وقد أجتمع الأصحاب والأقارب والأحباب أحتفاءً , وبهجة , وفرحة , بمناسبة زواج الشاب / محمد بن حسن بن طنف الشرافاء الدوسري بمحافظة وادي الدواسر وذاك ثالث أيام عيد الفطر المبارك 1440 . “المناطق” تتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة وان يرزقهما المولى الذرية الصالحة. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير .

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