شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: 3 دول عربية أبلغتنا بحضور ورشة البحرين الخاصة بالسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-11 البيت الأبيض: 3 دول عربية أبلغتنا بحضور ورشة البحرين الخاصة بالسلام متابعات الخليج 365 - متابعة أكّد البيت الأبيض أن 3 دول عربية أبلغت الولايات المتحدة بموافقتها على حضور ورشة البحرين الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط. Advertisements وقال مسؤول في البيت الأبيض: إن مصر والمغرب والأردن أبلغتنا بحضور ورشة البحرين الخاصة بالسلام. وتُعد ورشة البحرين جزءًا من خطة الولايات المتحدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء المشكلة الفلسطينية فيما لم تتضح بعد المحاور الأساسية لهذه الخطة.









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