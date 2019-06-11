تحول الموجة الحارة والشرقية تقترب من تسجيل أعلى درجة حرارة

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - الدمام

توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن تسجل المنطقة الشرقية أعلى درجة حرارة في المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال كراني: استمرار التحول في محور الكتلة الهوائية الحارة نحو وسط وشرق المملكة، ومُتوقع أن تسجل أجواء الشرقية أعلى حرارة عظمى متوقعة على الأجواء ما بين 47 – 50 درجة مئوية في الظل، تتخطى 50 درجة تحت الشمس.

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وتوقّع كراني أن تستمر هذه الحالة على الأقل 48 ساعة داعيًا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وطقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة قد تمتدّ إلى الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.