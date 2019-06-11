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2019-06-11 تنبيه مهم لمستوردي ومنتجي الخضار والفواكه من هيئة الغذاء والدواء متابعات الخليج 365 - الرياض أمهلت الهيئة العامة للغذاء والدواء مُستوردي ومنتجي الخضار والفواكه حتى تاريخ 31/ 8/ 2019 لتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً. Advertisements وقالت الهيئة عبر حسابها في “تويتر”: إلزام مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً وإنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019. وأضافت: علماً بأنه لن يُسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة.









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