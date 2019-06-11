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2019-06-11 الفيصل يناقش تعزيز التعاون والتكامل بين إمارة مكة والنيابة العامة متابعات الخليج 365 - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة ، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي ، الذي هنأ سموه بعيد الفطر المبارك.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على أعمال النيابة في المنطقة ، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها للتوسع في الفروع على مستوى محافظات المنطقة ، كما جرت مناقشة سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين الإمارة والنيابة العامة بما يحقق الأهداف المرجوة.









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