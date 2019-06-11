شكرا لقرائتكم خبر عن السويلم يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى مملكة كمبوديا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بنوم بنه) قدّم السفير سعود بن فهد السويلم أوراق اعتماده لجلالة ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكه كمبوديا، بحضور وزير الخارجية براك سوخون، ورئيس التشريفات. قدّم السفير سعود بن فهد السويلم أوراق اعتماده لجلالة ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكه كمبوديا، بحضور وزير الخارجية براك سوخون، ورئيس التشريفات. ونقل السفير السويلم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد لجلالة ملك كمبوديا. بدوره تمنى جلالته نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.



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