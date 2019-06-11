شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه الطازجة بتسجيل منشآتهم إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أهابت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بجميع مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه الطازجة، البدء بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل تاريخ 1441/1/1 الموافق 2019/8/31. وشددت «الغذاء والدواء» أنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوف متطلبات الهيئة.



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