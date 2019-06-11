«البيئة» تدعو 142 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختبارات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 1440/6/21 على موقع الوزارة.
وطالبت الوزارة من ظهرت أسماؤهم في موقع الوزارة بالدخول في اختبارات الوزارة الحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض يوم الثلاثاء الموافق 1440/10/15، حيث سيبدأ الاختبار عند الساعة 4 عصراً.
ونوّهت إلى أنّه يلزم لكل مرشّح إحضار أصل الهوية الوطنية للدخول إلى الاختبار، مشيرةً إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة.
ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الالكتروني عبر الرابط: www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment2.aspx
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