السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أمير القصيم يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين و يؤكد بأنها تسهم في تعطيل ومضايقة المارة

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كانت هذه تفاصيل خبر أميرالقصيم يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين و يؤكد بأنها تسهم في تعطيل ومضايقة المارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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