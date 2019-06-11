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محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي بترقية مساعد قائد قوة جازان العميد ركن أحمد بن عتيق الزهراني، ومدير عمليات قوة جازان العميد الركن فيصل بن يحيى عطية الحكمي، إلى رتبة "لواء ركن".
وأعرب اللواء ركن الزهراني، واللواء ركن الحكمي، عن شكرهما وتقديرهما لولاة الأمر -حفظهم الله- ووعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
"الزهراني" و"الحكمي" إلى رتبة لواء ركنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11
صدر الأمر السامي بترقية مساعد قائد قوة جازان العميد ركن أحمد بن عتيق الزهراني، ومدير عمليات قوة جازان العميد الركن فيصل بن يحيى عطية الحكمي، إلى رتبة "لواء ركن".
وأعرب اللواء ركن الزهراني، واللواء ركن الحكمي، عن شكرهما وتقديرهما لولاة الأمر -حفظهم الله- ووعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
05:57 PM
صدر الأمر السامي بترقية مساعد قائد قوة جازان العميد ركن أحمد بن عتيق الزهراني، ومدير عمليات قوة جازان العميد الركن فيصل بن يحيى عطية الحكمي، إلى رتبة "لواء ركن".
وأعرب اللواء ركن الزهراني، واللواء ركن الحكمي، عن شكرهما وتقديرهما لولاة الأمر -حفظهم الله- ووعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
، "الزهراني" و"الحكمي" إلى رتبة لواء ركن ،
المصدر : الخليج 365
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