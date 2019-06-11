، شاهد بالصور.. سحر الطبيعة بجبلي "هادا وضرم" بتهامة بللسمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأسمري": المحافظة تضم مجموعة من المواقع السياحية الجذابة

أكد الباحث والمهتم بجانب الآثار والتاريخ والسياحة عمر الأسمري أن منطقة عسير تعتبر الوجهة السياحية ذات التضاريس وتعدد المواقع السياحية، ومراكز بللسمر تضم مجموعة من المواقع السياحية الجذابة، ويعتبر جبلا هادا وضرم من أجمل جبال تهامة، ويقعان شمال شرق محافظة محايل عسير ويزيد ارتفاعهما عن ١٩٥٠م عن مستوى سطح البحر والبيئة الجبلية.

وأضاف الأسمري أنه تكثر في جبلي هادا وشرم تشكيلات من الصخور والكهوف الطبيعية وتجد في تنوع الطقس من ارتفاع درجة الحرارة في أسفل الجبل ثم الاعتدال في الوسط، ثم الجو البارد والضباب في أعلى القمم مع هطول الأمطار الصيفية التي جعلت من هذين الجبلين غطاءً أخضر جميلاً.

وأشار إلى أن الجبلين يشتهران بزراعة البن عالي الجودة مع الفواكه الصيفية المتنوعة والمدرجات الزراعية الجذابة، وتكثر فيهما المناحل والمواشي المختلفة التي تعتمد على الغطاء النباتي المختلف من الحشائش والزهور المختلفة التي تشاهد أنواع الحشرات ذات الألوان المختلفة، وتكثر فيها أشجار العرر والزيتون البري والبشام والغرب والسدر والطلح .. وتعدد أنواع الطيور والعول والسباع والتي تشكل بيئة متوازنة جميلة.

وأردف الأسمري أن حكومتنا الرشيدة أولت تطوير الطرق التي شقت في تلك الجبال الشامخة، لتجد السيارات سهولة التنقل بمختلف الأنواع وأنواع المطلات التي تستطيع أن تشاهد منها بالعين المجردة حواضر تهامة والنهضة العمرانية بين الحصون والقلاع والمساجد الأثرية، لتعطي تناسقًا طبيعيًا فريدًا يزيدها بهاءً في النهار وتزيد جمالاً ليلاً، وكأنك تطالع نجومًا في السماء وقممها تعانق السحاب، ويستطيع السائح أن يرى قرى بللسمر السراة من أعلى تلك القمم.

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