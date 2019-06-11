، تقارير تكشف فضيحة كبرى: 1.5 مليار مستخدم لبريد "جوجل" تعرضت بياناتهم للسرقة ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عما وصفته بـ"الفضيحة الكبرى"، التي تتحدّث عن تعرض 1.5 مليار مستخدم للبريد الإلكتروني الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية "جيميل" لعملية اختراق كبرى.
ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرًا، أوضحت فيه أن 1.5 مليار مستخدم لبريد "جيميل" تعرضوا لهجوم بسرقة بيانات اعتمادهم.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن باحثي الأمن هذا الأسبوع اكتشفوا أن هاكرز استغلوا ثغرة ما بين نحو 1.5 مليار مستخدم لبريد "جيميل"، والذين يحملون في نفس الوقت تطبيق "تقويم جوجل".
وأشارت إلى أن باحثي الأمن العاملين في شركة "كاسبرسكي" للأمن السيبراني، أن تلك التهديدات استغلت ثغرات ضيقة بين خدمات جوجل المختلفة، والتي تستهدف إجراء عمليات استغلال ضارة، وعمليات "احتيال متطورة".
ويتم استهداف مستخدمي خدمة Gmail بشكل أساسي من خلال استخدام إشعارات تطبيق "تقويم جوجل" الضارة وغير المرغوب فيها، والتي قد تمكن لأي شخص تحديد موعد لعقد اجتماع معك، وهكذا تم تصميم تطبيق التقويم للعمل، وتم تصميم Gmail، الذي يتلقى إشعار الدعوة، بالتساوي على الدمج مع وظيفة التقويم.
وأشارت إلى أن تلك الثغرة تعتمد على إرسال دعوة تقويم إلى أحد المستخدمين، ويظهر إشعار منبثق على هواتفهم الذكية، ثم يقوم الهاكرز بتوجيه دعواتهم لتشمل رابطًا ضارًّا؛ مما يعزز الثقة التي يجلبها إلمام المستخدم بإشعارات التقويم، والتي يمكنها سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بأي مستخدم من الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان، وكافة البيانات البنكية الخاصة بالمستخدم.
تقارير تكشف فضيحة كبرى: 1.5 مليار مستخدم لبريد "جوجل" تعرضت بياناتهم للسرقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11
كشفت تقارير صحفية عما وصفته بـ"الفضيحة الكبرى"، التي تتحدّث عن تعرض 1.5 مليار مستخدم للبريد الإلكتروني الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية "جيميل" لعملية اختراق كبرى.
ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرًا، أوضحت فيه أن 1.5 مليار مستخدم لبريد "جيميل" تعرضوا لهجوم بسرقة بيانات اعتمادهم.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن باحثي الأمن هذا الأسبوع اكتشفوا أن هاكرز استغلوا ثغرة ما بين نحو 1.5 مليار مستخدم لبريد "جيميل"، والذين يحملون في نفس الوقت تطبيق "تقويم جوجل".
وأشارت إلى أن باحثي الأمن العاملين في شركة "كاسبرسكي" للأمن السيبراني، أن تلك التهديدات استغلت ثغرات ضيقة بين خدمات جوجل المختلفة، والتي تستهدف إجراء عمليات استغلال ضارة، وعمليات "احتيال متطورة".
ويتم استهداف مستخدمي خدمة Gmail بشكل أساسي من خلال استخدام إشعارات تطبيق "تقويم جوجل" الضارة وغير المرغوب فيها، والتي قد تمكن لأي شخص تحديد موعد لعقد اجتماع معك، وهكذا تم تصميم تطبيق التقويم للعمل، وتم تصميم Gmail، الذي يتلقى إشعار الدعوة، بالتساوي على الدمج مع وظيفة التقويم.
وأشارت إلى أن تلك الثغرة تعتمد على إرسال دعوة تقويم إلى أحد المستخدمين، ويظهر إشعار منبثق على هواتفهم الذكية، ثم يقوم الهاكرز بتوجيه دعواتهم لتشمل رابطًا ضارًّا؛ مما يعزز الثقة التي يجلبها إلمام المستخدم بإشعارات التقويم، والتي يمكنها سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بأي مستخدم من الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان، وكافة البيانات البنكية الخاصة بالمستخدم.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
05:49 PM
كشفت تقارير صحفية عما وصفته بـ"الفضيحة الكبرى"، التي تتحدّث عن تعرض 1.5 مليار مستخدم للبريد الإلكتروني الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية "جيميل" لعملية اختراق كبرى.
ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرًا، أوضحت فيه أن 1.5 مليار مستخدم لبريد "جيميل" تعرضوا لهجوم بسرقة بيانات اعتمادهم.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن باحثي الأمن هذا الأسبوع اكتشفوا أن هاكرز استغلوا ثغرة ما بين نحو 1.5 مليار مستخدم لبريد "جيميل"، والذين يحملون في نفس الوقت تطبيق "تقويم جوجل".
وأشارت إلى أن باحثي الأمن العاملين في شركة "كاسبرسكي" للأمن السيبراني، أن تلك التهديدات استغلت ثغرات ضيقة بين خدمات جوجل المختلفة، والتي تستهدف إجراء عمليات استغلال ضارة، وعمليات "احتيال متطورة".
ويتم استهداف مستخدمي خدمة Gmail بشكل أساسي من خلال استخدام إشعارات تطبيق "تقويم جوجل" الضارة وغير المرغوب فيها، والتي قد تمكن لأي شخص تحديد موعد لعقد اجتماع معك، وهكذا تم تصميم تطبيق التقويم للعمل، وتم تصميم Gmail، الذي يتلقى إشعار الدعوة، بالتساوي على الدمج مع وظيفة التقويم.
وأشارت إلى أن تلك الثغرة تعتمد على إرسال دعوة تقويم إلى أحد المستخدمين، ويظهر إشعار منبثق على هواتفهم الذكية، ثم يقوم الهاكرز بتوجيه دعواتهم لتشمل رابطًا ضارًّا؛ مما يعزز الثقة التي يجلبها إلمام المستخدم بإشعارات التقويم، والتي يمكنها سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بأي مستخدم من الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان، وكافة البيانات البنكية الخاصة بالمستخدم.
، تقارير تكشف فضيحة كبرى: 1.5 مليار مستخدم لبريد "جوجل" تعرضت بياناتهم للسرقة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير تكشف فضيحة كبرى: 1.5 مليار مستخدم لبريد "جوجل" تعرضت بياناتهم للسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.