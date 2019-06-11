، من ضمنها المملكة.. الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية ،

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أعلنت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب من مواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفيها، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وبحسب ما أعلنته المنظمة الدولية عبر موقعها الرسمي تضم قائمة الدول التي ترغب الأمم المتحدة بتوظيف مواطنين منها كل من البحرين، جزر القمر، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات.
يذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة يبلغ 40 ألف شخص من معظم دول العالم، فيما بلغت ميزانيتها لعامي 2018-2019 نحو 5.396 مليار دولار، وهي أقل من ميزانية الـ5.4 مليارات التي كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى للحصول عليها؛ نظراً لتقليص الولايات المتحدة مساهمتها بنحو 600 مليون دولار.
من ضمنها المملكة.. الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11
أعلنت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب من مواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفيها، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وبحسب ما أعلنته المنظمة الدولية عبر موقعها الرسمي تضم قائمة الدول التي ترغب الأمم المتحدة بتوظيف مواطنين منها كل من البحرين، جزر القمر، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات.
يذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة يبلغ 40 ألف شخص من معظم دول العالم، فيما بلغت ميزانيتها لعامي 2018-2019 نحو 5.396 مليار دولار، وهي أقل من ميزانية الـ5.4 مليارات التي كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى للحصول عليها؛ نظراً لتقليص الولايات المتحدة مساهمتها بنحو 600 مليون دولار.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
05:30 PM
من المهنيين الشباب لإضافة تمثيل متناسب بين موظفيها بالمنظمة
أعلنت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب من مواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفيها، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وبحسب ما أعلنته المنظمة الدولية عبر موقعها الرسمي تضم قائمة الدول التي ترغب الأمم المتحدة بتوظيف مواطنين منها كل من البحرين، جزر القمر، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات.
يذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة يبلغ 40 ألف شخص من معظم دول العالم، فيما بلغت ميزانيتها لعامي 2018-2019 نحو 5.396 مليار دولار، وهي أقل من ميزانية الـ5.4 مليارات التي كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى للحصول عليها؛ نظراً لتقليص الولايات المتحدة مساهمتها بنحو 600 مليون دولار.
، من ضمنها المملكة.. الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية ،
المصدر : الخليج 365
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