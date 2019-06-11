7 مدن تسجل درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية اليوم.. والأرصاد تحذر

تصل درجات الحرارة اليوم في 7 مدن هي “مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والرياض، والأحساء، وحفر الباطن، وبريدة” لأعلى درجة حرارة.
وتسجل درجات الحرارة في الأحساء 48 مئوية، وأدناها في المدينة المنورة 43 مئوية، فيما تصل درجات الحرارة في مكة إلى 43، وجدة 37 مئوية.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وطقسا حارا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى الطائف.
وأشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وفي الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ ساعة.
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