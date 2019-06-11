أمير نجران يستعرض مستجدات الحد الجنوبي ويثمّن تضحيات الأبطال

أشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بما يصنعه رجال وأبطال القوات العسكرية والأمنية من الوزارات والقطاعات كافة، في صون الأمن وتأمين الراحة والطمأنينة للمواطن والمقيم والمعتمرين وزائري الحرمين الشريفين، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة وثبات لكل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أنّ الأمير جلوي استعرض في مكتبه بديوان الإمارة، المستجدات على الحد الجنوبي للمنطقة في إيجاز قدمه قائد قوة نجران، اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني.

وقدّم اللواء الزهراني، خلال اللقاء، نيابةً عن جميع منسوبي القوة، التهنئة لأمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يعيده على القيادة والوطن والمواطن بالعز والنصر المبين.