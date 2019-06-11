تنفيذ ٢٤ مشروعًا تنمويًّا بـ«الشرقية» بتكلفة تخطّت 224 مليون ريال

استقبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس البلدي لمحافظة الجبيل فهد بن عبدالرحمن المسحل، وأعضاء المجلس درباس بن حمد المجدل، وعلي بن سيف الخاطر، وسعد بن فضل البوعينين، وذلك بمقر الأمانة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّه جرى -خلال الاجتماع- مناقشة عديد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات التنموية التي تُنفِّذها البلدية في محافظة الجبيل إلى جانب الخدمات البلدية الأخرى، وبحث بعض المشروعات الاستثمارية وبخاصة في مواقع الكورنيش.

من جانبه، أكّد أمين المنطقة أنَّ محافظة الجبيل تشهد حاليًا عددًا من المشروعات التنموية التي ستسهم في تعزيز البنية التحتية بالمحافظة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي تطرحها البلدية في عدد من المواقع، والبرامج التي تنفذها البلدية حاليًا بالمحافظة.

Advertisements

وأشاد بالروح التكاملية والتعاون البناء والمثمر بين المجلس البلدي والبلدية والذي انعكس جليًّا على تنفيذ المشروعات ومتابعتها خدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا حرص الأمانة الدائم على دعم المحافظة بكل المشروعات كما هو الحال في باقي المحافظات الأخرى بالمنطقة من خلال الميزانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أنَّ محافظة الجبيل شهدت نقلةً نوعيةً كبيرةً من خلال المشروعات التي تُنفِّذها الأمانة، كما تشهد حاليًا تنفيذ ٢٤ مشروعًا بإجمال 224 مليونًا و29 ألف ريال.

وتمثَّلت هذه المشروعات، بحسب الجبير، في تطوير تقاطعات طريق المدينة المنورة وتطوير الواجهة البحرية بجزيرة جنة وتطوير الكورنيش الجنوبي وتطوير شارع الملك فيصل الشرقي والشمالي (مبادرة أنسنة المدن) وردم وتسوية الأراضي بضاحية الملك فهد بالجبيل وردم وتسوية وتنزيل وتبتير الأراضي والمخططات وردم وتسوية سفلته بضاحية الملك فهد ببلدية الجبيل (مبادرة السيول)، وكذلك آليات التخلّص من النفايات وردم المستنقعات، وإنشاء مجموعة من الحدائق بالأحياء السكنية وحدائق وممرات مشاة وساحات بضاحية الملك فهد ودراسات وتصاميم الحدائق ودراسة وتصميم إنشاء مبنى متعدد الأدوار.

كما تتضَّمن المشروعات -أيضًا- الإشراف الفني الهندسي على أعمال التنفيذ للمشروعات واستكمال مشروع وتأهيل وتطوير الشوارع واستكمال مشروع سفلتة وأرصفة، وإنارة واستكمال سفلته مخططات المنح بضاحية الملك فهد بالجبيل، وسفلتة وأرصفة وانارة حي الخالدية وحي الضباب بالجبيل.