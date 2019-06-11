بالصور.. تفاصيل جديدة في واقعة إنقاذ رجل بـ«وادي الحيط»

أعلن الناطق باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، اليوم الثلاثاء، إنقاذ رجل بعد سقوطه من أحد المرتفعات الجبلية بمنطقة الطائف.

وقال الشريف، في بيانٍ حصلت «عاجل» على نسخة منه، إنّ بلاغًا ورد- أمس الإثنين- عن طريق غرفة العمليات الموحدة، يفيد بسقوط شخص في منطقة وعرة في جبال الشفا، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني وتمركّزت في أقرب نقطة من الموقع.

وباشرت الحادث ثلاثُ فرق من «الدفاع المدني»، استغرق وصولها إلى الموقع ست ساعات مشيًا على الأقدام، وعند الوصول اتضح أنَّ الحالة عبارة عن سقوط شخص من منطقة وعرة شديدة الانحدار في وادي الحيط بمنطقة الشفا، ما تسبّب في إصابته بإصابات خطيرة استدعت عدم نقله بالنقالات؛ خشية مضاعفة الإصابة التي تعرض لها في منطقة الصدر.

وأضاف المتحدث، أنّ حالة المصاب استدعت طلب طيران الأمن، فيما قضى رجال «الدفاع المدني» ليلتهم مع المصاب وأقاربه، لافتًا إلى أنّه صباح- اليوم الثلاثاء- وصل الطيران إلى المهبط بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ حيث رافقهم مندوب الدفاع المدني لإيصالهم للموقع، وتم نقل المصاب من موقع الحادث، وتلقَّى الإسعافات الأولية من قِبل فريق طبي من المستشفى.

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وأشارت الفحوصات الأولية من قبل الفريق الطبي، برئاسة الدكتور أحمد الباقر إخصائي طب الطوارئ، إلى وجود إصابة في الصدر وضيق في التنفس، واشتباه كسور في الأضلاع.

وأهابت «الدفاع المدني» بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحذر والحيطة من خطورة المناطق الجبلية والمنحدرات الشديدة، حسب المتحدث الذي قدَّم الشكر لكل الجهات الرسمية والفرق التطوعية «ساعد»، و«مبادرة» و«أركان» لتفاعلها مع الدفاع المدني ومبادرتها الإنسانية.