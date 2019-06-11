إلزام مستوردي ومنتجي الخضراوات والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونيًّا

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإلزام مستوردي ومنتجي الخضراوات والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونيًّا وإنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31 أغسطس المقبل.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن «الغذاء والدواء»، اطلعت عليه «عاجل»: «تهيب الهيئة بجميع مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه الطازجة، البدء بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل تاريخ 1/1/1441 هـ(الموافق) 31/8/2019 م».

وأضافت الهيئة أنّه لن يُسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة، بحسب البيان.

وكانت الهيئة قد أعلنت -في وقتٍ سابق- الخطوات المتبعة للحفاظ على الطعام عند انقطاع الكهرباء، وقالت في إنفوجراف اطلعت عليه «عاجل»، إنّه يتوجَّب التأكُّد من إغلاق أبواب الثلاجة والفريزر بشكل محكم، لأنّ ذلك يسهم في حفظ الطعام مدة أطول.



ونصحت الهيئة، بوضع مقياس حرارة في الثلاجة للتأكُّد من أنّها بالنطاق الآمن لحفظ الطعام، وعدم التأكُّد من صلاحية الطعام عن طريق التذوق، ويُفضل الاحتفاظ بقوالب ثلج لحفظ البرودة في حال الانقطاع المتكرر.