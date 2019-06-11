الممرضة ريما الحساوي تكشف وقائع تزوير.. وشرطة الرياض تكرّمها

بادرت شرطة منطقة الرياض، ممثلة في النقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية، بتكريم الممرضة ريما بنت سعد الحساوي، من طوارئ مستشفى الأطفال.

ونجحت الممرضة «الحساوي»، إلى جانب تميّزها في عملها، في ضبط وقائع تزوير وثائق؛ هدفها التحايل والعلاج في المدينة الطبية.

وثمَّنت الإدارة التنفيذية بالمدينة جهود الممرضة الحساوي، التى تحمّلت مسؤوليتها الوطنية، من خلال التفاني في أداء واجبها.

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ونوَّهت الإدارة، بأن هذه الأعمال يُحتذى بها كقيم نبيلة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن وسلامة المجتمع.

وأوضحت المدينة، أن هذا التكريم يأتي انطلاقًا من حرص النقطة الأمنية على تعزيز القيم الإيجابية، وتفعيل الحس الأمني لدى الموظفين.

ودعت مدينة الملك سعود الطبية، الجميع، إلى الحرص الدائم واليقظة، وأداء مهامهم بكل إخلاص وأمانة.