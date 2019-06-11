بالصور.. احتجاز رؤوس أغنام في حزم الجلاميد و«مدني عرعر» يتدخّل

باشرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، احتجاز عددٍ من رؤوس الأغنام بمادّة القار في قرية حزم الجلاميد بمدينة عرعر.

وذكر بيانٌ مقتضب صادرٌ عن المديرية، اطلعت عليه «عاجل»: «باشر مدني عرعر احتجاز ٢٣ رأسًا من الأغنام بمادة القار في حزم الجلاميد، نفق منها ثمانية أغنام، وتم إخراج ١٥ رأسًا بحالة جيدة».

ولم توضح «الدفاع المدني» مزيدًا من التفاصيل، غير أنّها نشرت عددًا من الصور بشأن الحادثة.