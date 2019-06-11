بالصور.. طيران الأمن ينقذ رجلًا سقط من مرتفع جبلي بالطائف

أعلن طيران الأمن السعودي، اليوم الثلاثاء، إنقاذ رجل بعد سقوطه من أحد المرتفعات الجبلية بمنطقة الطائف.

وذكر بيان صادر عن «طيران الأمن»، اطلعت عليه «عاجل»، أنّه تمّ انتشال المصاب بواسطة سلة الإنقاذ بالطائرة بعد تحديد موقعه من قبل مديرية الدفاع المدني، وقد تمّ نقله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل، فيما نشر «طيران الأمن» صورًا لمباشرة الحادث.