كراني يحذّر من الموجة الحارة: ستتخطى الـ50 درجة

أكد خبير الطقس والأرصاد حسن كراني أن يكون هناك استمرار لتحوُّل محور الكتلة الهوائية الحارة لوسط وشرق المملكة، محذِّرًا من ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هناك استمرار لتحول محور الكتلة الهوائية الحارة لوسط وشرق المملكة.. ومتوقع أن تسجل أجواء الشرقية أعلى حرارة عظمى متوقعة على الأجواء ما بين 47 و50 درجة مئوية في الظل.. تتخطى 50 درجة تحت الشمس.. متوقع أن تستمر الوضعية على الأقل (لمدة) 48 ساعة.. اجتنبوا أشعة الشمس».

في سياق متصل، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: «معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وضعت للتقريب وليست للتحقيق فغالبًا تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنَّها لا تُراعى فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد».

جاء تعليق الزعاق بعد انتشار صورٌ (على مواقع التواصل الاجتماعي) لقراءات خاصة بدرجات الحرارة، تظهر ارتفاعها إلى نحو 60 درجة مئوية في عدد من مدن المملكة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تقريرًا في وقتٍ سابق، بشأن طقس اليوم الثلاثاء، توقَّعت فيه نشاطًا في الرياح السطحية مثيرًا للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي على البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الطقس سيكون حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها، مع توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة» قد تمتد إلى الطائف.