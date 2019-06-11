«العمل» توضح آخر موعد للتسجيل بمراكز الرعاية النهارية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، آخر موعد للتسجيل للالتحاق في مراكز الرعاية النهارية.

وقالت «العمل» -في بيانٍ مقتضب اطلعت عليه «عاجل»-: «تؤكد الوزارة على المستفيدين الراغبين بالالتحاق في مراكز الرعاية النهارية، التسجيل عبر الرابط: https://eservices.mlsd.gov.sa، قبل انتهاء موعد التسجيل في الـ6 من ذي القعدة المقبل، تفاديًا للحرمان من الالتحاق بالمراكز للفصل الدراسي الأول».

وتُعنى مراكز الرعاية النهارية بتقديم الرعاية لكل أنواع الإعاقات، ومن بين خدماتها الرئيسة العلاج الطبيعي والوظيفي والعلاج بالعمل، كما تقدم برامج لعلاج عيوب النطق والتخاطب فضلًا عن الخدمات النفسية والاجتماعية والغذائية.

Advertisements

وكانت الوزارة قد دعت -قبل أيام- 5892 حالة تنطبق عليها شروط القبول في مراكز الرعاية النهارية إلى تقديم طلباتهم للانضمام لها، مؤكّدةً أهمية المسارعة بالتسجيل أو التواصل على الرقم 19911، وعدم الاعتماد على إشعارات القبول للسنة الماضية.

ومن شروط استحقاق الإعانة المالية، أن لا يزيد عمر المتقدم على 45 عامًا، وأن يكون الدخل الشهري أقل من أربعة آلاف ريال، وأن تكون الإعاقة ضمن جدول الإعاقات المعتمدة من قبل الوزارة، وأن لا يكون المعاق ملتحقًا بأي دار رعاية أو مستشفى.

وتسعى الوزارة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم ليتحولوا من متلقّين للمساعدة إلى منتجين، وأطلقت مؤخرًا خدمة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاعتراض على إيقاف صرف الإعانة المالية عنهم، وذلك عن طريق بوابتها الإلكترونية.