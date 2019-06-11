أمير الحدود الشمالية يستقبل منسوبي «قوة الواجب» بالحرس الوطني

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء, منسوبي قوة الواجب 10 وقوة الواجب 20 بالحرس الوطني يتقدمهم قائد قوة الواجب 10 العميد منيف بن نايف الشيباني، ومساعد قائد قوة الواجب 20 العميد مفلح حسين القحطاني، الذين قدموا لتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنَّ الأمير فيصل بادل الضيوف التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلًا الله أن يعيد على الجميع هذه المناسبة السعيدة والوطن وأبناؤه ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
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