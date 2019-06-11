«الأرصاد» تحذّر من رياح نشطة على المدينة وسيول في عسير

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقّعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عن نشاطٍ في الرياح السطحية مع تدنّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وشمل هذا التنبيه، بحسب وكالة الأنباء السعودية، محافظات بدر، والعيص، ووادي الفرع، والأجزاء المجاورة، وتستمر هذه الحالة الجوية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة بزخّات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمرّ حتى الساعة التاسعة مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، بينما توقعت «الأرصاد» أن تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

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وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا في وقتٍ سابق، بشأن طقس اليوم الثلاثاء، توقَّعت فيه نشاطًا في الرياح السطحية مثيرًا للأتربة والغبار، يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي على البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الطقس سيكون حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها، مع توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة» قد تمتدّ إلى الطائف.