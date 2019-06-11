خادم الحرمين وولي العهد يُهنّئان بوتين باليوم الوطني الروسي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، حسب وكالة الأنباء السعودية، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبوتين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس بوتين؛ حيث عبَّر سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس بوتين، راجيًّا لحكومة وشعب روسيا المزيد من التقدم والازدهار.

وتحتفل روسيا بعيدها الوطني في 12 من شهر يونيو، وهو يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية عام 1990، وفي إطار هذه المناسبة يمنح بوتين أوسمة الاستحقاق وجوائز الدولة لأهم الشخصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعملية في البلاد، في إطار تقليد سنوي دأب عليه الرئيس الروسي.