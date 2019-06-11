«جوازات الشرقية» تُنجز أكثر من مليون عملية في عيد الفطر

أنجزت جوازات المنطقة الشرقية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، من 25 / 9 إلى 5 / 10 في جميع فروعها، مليونًا و441 ألفًا و520 عملية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن «جوازات الشرقية» قولها، إنّ مجموع عمليات إصدار الجواز السعودي وتجديده، بلغ 2845 جوازًا، فيما بلغ مجموع عمليات المقيمين 3416 عملية، في حين بلغ مجموع العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية مليونًا و437 ألفًا و850 شخصًا، وبلغ مجموع عمليات المرحلين 409 عمليات.

وكان مدير جوازات منطقة القصيم اللواء مساعد بن راشد الرومي، قد أكّد في وقتٍ سابق من اليوم، أهمية الاهتمام والحرص من قبل المواطنين على جوازات سفرهم والمرافقين معهم والمحافظة عليها، وعدم إهمالها أو رهنها أو وضعها في أماكن غير آمنة أو حملها دون حاجة، وأهمية تسجيل الجوازات لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج فور وصولهم، من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

وشدَّد الرومي، في تصريحات صحفية، على ضرورة التقيُّد بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين في السفر إليها لضمان سلامتهم وعدم تعرُّضهم للعقوبات، التي قد تحرمهم من تحقيق الغرض من السفر، مشيرًا إلى أنَّ السيارة أو مكان العمل ليسا المكان المناسب لحفظ جوازات السفر، وأنَّ إهمالها بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها، يضع صاحبها تحت طائلة المساءلة وفقًا للأنظمة، وأن فقدانها تترتب عليه عقوبات تصل إلى غرامات مالية ومنع من السفر.