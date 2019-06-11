السعودية اليوم / بلدية أملج تواصل جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة



أملج 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة أملج اليوم جهودها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري في المحافظة المتمثلة في إزالة الأحواش والغرف والهناجر الواقعة على الطريق الدولي أملج - الوجه.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان أن البلدية أنذرت أصحاب هذه المواقع في وقت سابق وطالبت الملاك بالتحسين والإزالة، وبعد انتهاء المدة المحددة بدأت البلدية بإزالة المخالفات منها في إطار مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

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16:38ت م

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