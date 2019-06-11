السعودية اليوم / الدكتور الزياني يستقبل المدير العام للمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون



الرياض 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، اليوم، الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019، سعادة السيد صابر الحربي المدير العام للمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون.

وبحث اللقاء الجهود التي يبذلها المركز الاحصائي في اطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، وانجاز الدراسات الاحصائية التي يتولى القيام بها في مجالات التنمية الاقتصادية بدول المجلس.

وقدم المدير العام للمركز الاحصائي الى الأمين العام نسخة من التقرير السنوي للمركز للعام 2018، حيث أشاد الأمين العام بما اشتمل عليه التقرير من ايضاحات وبيانات للأنشطة والمهام التي يقوم بها المركز في اطار انجاز الدراسات الاحصائية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس بالتعاون مع المراكز الاحصائية الوطنية في الدول الأعضاء، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الاحصائي المشترك 2015 – 2020.

ونوّه الأمين العام بالجهود الملموسة التي يقوم به المركز برئاسة سعادة السيد صابر الحربي وكافة منسوبيه في مجال العمل الاحصائي المشترك لدول المجلس.

حضر اللقاء سعادة السيد عبدالعزيز الناصر مدير عام المعلومات والتخطيط الاستراتيجي، وسعادة السيد طلال الأنصاري المشرف العام على إدارة المراسم رئيس لجنة التدريب، والسيد عبدالله الجربوع مدير تقنية المعلومات، القائم بأعمال مدير مكتب الأمين العام.

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16:37ت م

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