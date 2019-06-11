السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يرأس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة في معرض وارسو الإنساني



وارسو 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في معرض وارسو الإنساني لعام 2019 (WHE 2019)، في وفد رفيع المستوى برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، وينظم المعرض تحت رعاية رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا،

وتهدف هذه النسخة إلى المشاركة في النقاش حول الاتجاهات العالمية المتعلقة بالأنشطة الإنسانية والتنموية وزيادة مشاركة مجتمع الأعمال في الجهود الإنسانية في جميع أنحاء العالم وإنشاء منصة للأعمال المشتركة لرجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق المشاريع والمشتريات.

وتشارك في المعرض المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، منظمة الأغذية والزراعة ، اليونيسيف …)، والاتحاد الأوروبي ، ومجموعة البنك الدولي ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الدولية والبولندية، وغيرها .

ويعد معرض وارسو فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي المنظمات البولندية التي تعمل في المجال الإغاثي والإنساني.

وقُسّم المعرض الدولي إلى عدة قطاعات اللوجستية والاتصالات ووسائل النقل والمعدات الطبية ومنتجات منطقة الإجلاء الطبي والوقاية من الأمراض وإزالة التلوثات والوقاية الطبية، والملاجئ وأنظمة تقنية المياه وخدمات إعادة الإعمار للمباني والبنى التحتية، وأنظمة الأمن الفردية والجماعية ونظم الكشف والقضاء على الذخائر غير المتفجرة وفي قطاع الزراعة إنتاج الغذاء والبذور ونظم الإخصاب وزارعة المحاصيل.

يذكر أن المركز ينظم ضمن الفعاليات ندوة ومعرضاً بالإضافة إلى حلقة نقاش تحت عنوان "الصحة في خطر".

//انتهى//

16:30ت م

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