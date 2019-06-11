السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 8 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

سددت قوة أمنية عراقية مدعومة بطائرات التحالف الدولي اليوم ضربات جوية لمراكز لوجستية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع العراقية بأن القوة الأمنية المدعومة بطائرات التحالف الدولي نفذت اليوم بناءً على معلومات استخبارية دقيقة غارات جوية استهدفت مراكز لوجستية للدواعش في محافظة الأنبار.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية تمكن قوة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية من قتل ثلاثة إرهابيين في قرية "علف" بمحافظة كركوك، واستولت على أسلحتهم وتدمير أوكارهم.

إلى ذلك، لقي شخص مدني عراقي مصرعه بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها مسلحون مجهولون عليه في منطقة حي اور بشرق بغداد.

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16:27ت م

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